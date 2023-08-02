Кремль предпочёл не комментировать новые обвинения Трампу из-за штурма Капитолия
Песков: Обвинения экс-президенту США Трампу не входят в повестку дня Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Timothy A. Clary-Pool
У Кремля нет комментариев насчёт предъявленных бывшему президенту США Дональду Трампу обвинений, этот вопрос не стоит у Москвы на повестке дня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы. Это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня", — сообщил представитель Кремля в ответ на просьбу дать комментарий насчёт предъявленных обвинений Трампу в попытке воспрепятствовать утверждению результатов выборов президента США.
Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. Судебные слушания назначены на 3 августа. По двум пунктам Трампу грозит до пяти лет, по остальным — до 20 лет лишения свободы.