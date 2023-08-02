Регион

Уведомления отключены

2 августа, 10:03

Кремль предпочёл не комментировать новые обвинения Трампу из-за штурма Капитолия

Песков: Обвинения экс-президенту США Трампу не входят в повестку дня Кремля

<p>Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Timothy A. Clary-Pool</p>

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Timothy A. Clary-Pool

У Кремля нет комментариев насчёт предъявленных бывшему президенту США Дональду Трампу обвинений, этот вопрос не стоит у Москвы на повестке дня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы. Это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня", сообщил представитель Кремля в ответ на просьбу дать комментарий насчёт предъявленных обвинений Трампу в попытке воспрепятствовать утверждению результатов выборов президента США.

Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией из-за новых обвинений

Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией из-за новых обвинений

Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. Судебные слушания назначены на 3 августа. По двум пунктам Трампу грозит до пяти лет, по остальным — до 20 лет лишения свободы.

Александр Юнашев
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров