Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией из-за новых обвинений

Судебные гонения на бывшего президента США Дональда Трампа можно сравнить с периодом нацистской Германии 1930-х годов. Об этом сказано в заявлении пресс-службы политика.

"Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов <…> и другие авторитарные диктаторские режимы. Президент Трамп всегда следовал закону", — говорится в тексте.

Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Судебные слушания назначены на 3 августа. По двум пунктам Трампу грозит до пяти лет, по остальным — до 20 лет лишения свободы.