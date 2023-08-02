Маккарти назвал отвлечением внимания от Байденов новые обвинения против Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти назвал новые обвинения в адрес бывшего президента Дональда Трампа попыткой правящей Демократической партии отвлечь внимание от историй вероятного использования нынешним американским лидером Джо Байденом служебного положения для поддержки бизнеса его сына Хантера.

"Все в Америке могли видеть, что произойдёт далее: попытка Минюста отвлечь внимание от новостей и атаковать фаворита (Трампа. — Прим. Лайфа) в борьбе за выдвижение кандидатом", — написал Маккарти в "Твиттере", отметив, что в последние дни имели место разоблачения Хантера Байдена и его отца в бытность на посту вице-президента.