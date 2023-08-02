Маккарти назвал отвлечением внимания от Байденов новые обвинения против Трампа
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти назвал новые обвинения в адрес бывшего президента Дональда Трампа попыткой правящей Демократической партии отвлечь внимание от историй вероятного использования нынешним американским лидером Джо Байденом служебного положения для поддержки бизнеса его сына Хантера.
"Все в Америке могли видеть, что произойдёт далее: попытка Минюста отвлечь внимание от новостей и атаковать фаворита (Трампа. — Прим. Лайфа) в борьбе за выдвижение кандидатом", — написал Маккарти в "Твиттере", отметив, что в последние дни имели место разоблачения Хантера Байдена и его отца в бытность на посту вице-президента.
Ранее Лайф писал, что экс-президент США Дональд Трамп получил вызов в федеральный суд 3 августа. Его обвиняют в том, что через насилие и хаос в Капитолии в январе 2021 года он хотел помешать утверждению результатов выборов.
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