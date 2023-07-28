В Белом доме исключили помилование Байденом сына
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден не помилует сына Хантера
Президент США Джо Байден не будет помиловать своего сына Хантера по делу о неуплате налогов. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте", — ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста о возможности развития такого сценария событий.
Напомним, в июне появилась информация, что сын американского президента Хантер Байден признает вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия. Американский лидер Джо Байден заявил тогда, что гордится своим сыном. Однако на суде сын президента США вину не признал.
ТАСС/AP Photo/Susan Walsh