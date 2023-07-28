В Белом доме исключили помилование Байденом сына

Президент США Джо Байден не будет помиловать своего сына Хантера по делу о неуплате налогов. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте", — ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста о возможности развития такого сценария событий.