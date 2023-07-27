Хантер Байден на суде не признал вину по делу о неуплате налогов
Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, не стал признавать вину по делу о неуплате налогов. Об этом он заявил судье Мэриэллен Норейке в ходе слушания.
"Невиновен, ваша честь", — сказал Хантер, отвечая на соответствующий вопрос.
Суд пока не станет рассматривать "сделку", заключённую между сторонами обвинения и защиты, так как она содержит "нетипичные положения", указали CNN. В рамках этих договорённостей Байден-младший согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов в обмен на смягчение наказания.
Напомним, в июне появилась информация, что Хантер Байден признает вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия. Американский президент Джо Байден заявил тогда, что гордится своим сыном.
ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik