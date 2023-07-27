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27 июля, 01:21

Хантер Байден на суде не признал вину по делу о неуплате налогов

Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, не стал признавать вину по делу о неуплате налогов. Об этом он заявил судье Мэриэллен Норейке в ходе слушания.

"Невиновен, ваша честь", — сказал Хантер, отвечая на соответствующий вопрос.

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Суд пока не станет рассматривать "сделку", заключённую между сторонами обвинения и защиты, так как она содержит "нетипичные положения", указали CNN. В рамках этих договорённостей Байден-младший согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов в обмен на смягчение наказания.

Напомним, в июне появилась информация, что Хантер Байден признает вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия. Американский президент Джо Байден заявил тогда, что гордится своим сыном.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik

Артур Лапсаков
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