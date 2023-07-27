Хантер Байден на суде не признал вину по делу о неуплате налогов

Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена, не стал признавать вину по делу о неуплате налогов. Об этом он заявил судье Мэриэллен Норейке в ходе слушания.

Замешанный в наркоскандалах сын президента США был в Белом доме до нахождения там кокаина

Суд пока не станет рассматривать "сделку", заключённую между сторонами обвинения и защиты, так как она содержит "нетипичные положения", указали CNN. В рамках этих договорённостей Байден-младший согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов в обмен на смягчение наказания.