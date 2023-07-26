Хантер Байден умудрился заключить новую сделку с обвинением прямо на суде

Сын Джо Байдена сегодня присутствовал на слушаниях в суде американского штата Делавэр, где в рамках ранее заключённой сделки со следствием должен был признать свою вину в намеренном уклонении от уплаты налогов. Но сделка сорвалась прямо во время слушаний, и стороны согласились на новую.

Байден-младший договорился с прокуратурой об ограниченной сделке, в рамках которой даст показания только о периоде с 2014 по 2019 год и исключительно насчёт неуплаты налогов, употребления наркотиков и нелегального хранения оружия. Согласно договору сторон, Хантер Байден признает за собой вину в налоговых преступлениях 2017 и 2018 годов, а ещё соглашение будет распространяться на всю неуплату налогов за три года до этого периода. Кроме того, сделка не защитит его от обвинений в будущем. Слушания продолжаются.