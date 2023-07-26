Хантер Байден умудрился заключить новую сделку с обвинением прямо на суде
CNN: Сделка Хантера Байдена с прокуратурой США будет пересмотрена и перезапущена
Хантер Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Обвинение и защита договорились о пересмотре сделки по признанию вины Хантера Байдена, сына действующего президента Штатов Джо Байдена, в неуплате налогов. Об этом сообщил телеканал CNN.
Сын Джо Байдена сегодня присутствовал на слушаниях в суде американского штата Делавэр, где в рамках ранее заключённой сделки со следствием должен был признать свою вину в намеренном уклонении от уплаты налогов. Но сделка сорвалась прямо во время слушаний, и стороны согласились на новую.
Байден-младший договорился с прокуратурой об ограниченной сделке, в рамках которой даст показания только о периоде с 2014 по 2019 год и исключительно насчёт неуплаты налогов, употребления наркотиков и нелегального хранения оружия. Согласно договору сторон, Хантер Байден признает за собой вину в налоговых преступлениях 2017 и 2018 годов, а ещё соглашение будет распространяться на всю неуплату налогов за три года до этого периода. Кроме того, сделка не защитит его от обвинений в будущем. Слушания продолжаются.
В июне Лайф рассказывал о том, что дата суда Хантера Байдена назначена на 26 июля. Ранее он признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны снять обвинения в незаконном хранении оружия. Ему будут просить условный срок, но итоговое решение примет суд. Американский президент Джо Байден заявил, что гордится своим сыном.