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22 июня, 00:42

Reuters: Хантер Байден предстанет перед судом США 26 июля

Сын действующего американского президента Хантер Байден предстанет перед судом штата Делавэр 26 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

Такер Карлсон назвал Хантера Байдена иноагентом, продававшим данные об отце

Такер Карлсон назвал Хантера Байдена иноагентом, продававшим данные об отце

Напомним, ранее Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. При этом обвинения в незаконном хранении оружия будут отменены. Ему будут просить условный срок, но итоговое решение примет суд. Американский президент Джо Байден заявил, что гордится своим сыном.

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twitter.com / RyanShead

Лариса Сафронова
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