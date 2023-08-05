Трамп заявил, что уголовные обвинения против него лишь помогут ему выиграть выборы

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые в его отношении обвинения помогут ему одержать победу на выборах в 2024 году. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в штате Алабама.

Он заявил о своей невиновности и сообщил, что обвинения могли быть выдвинуты и раньше, однако его оппоненты дождались самого разгара избирательной кампании, когда Трамп стал "лидером общественного мнения". По его словам, с появлением новых обвинений его рейтинг растёт всё больше и больше.