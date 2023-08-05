Трамп заявил, что уголовные обвинения против него лишь помогут ему выиграть выборы
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые в его отношении обвинения помогут ему одержать победу на выборах в 2024 году. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в штате Алабама.
Он заявил о своей невиновности и сообщил, что обвинения могли быть выдвинуты и раньше, однако его оппоненты дождались самого разгара избирательной кампании, когда Трамп стал "лидером общественного мнения". По его словам, с появлением новых обвинений его рейтинг растёт всё больше и больше.
"Мы опережаем всех, включая [действующего президента США Джо] Байдена. <…> Нам нужно ещё одно обвинение, чтобы эти выборы можно было завершить. Ещё одно обвинение. И ни у кого не останется шансов", — заявил Трамп.
Напомним, ранее экс-президенту США Дональду Трампу были предъявлены четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. Политик предположил, что ему грозит 561 год тюрьмы. Суд 3 августа не стал арестовывать экс-главу Белого дома, отпустив его под обязательства о явке и соблюдении законов. А недавно экс-глава Белого дома Барак Обама в частном порядке предупредил президента США Джо Байдена, что шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа победить на выборах в 2024 году выше, чем думают демократы. Разговор политиков состоялся в конце июня во время обеда в резиденции Белого дома.
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