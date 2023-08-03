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2 августа, 23:06

Обама решил помочь Байдену победить Трампа на предстоящих выборах в США

WP: Обама предупредил Байдена о высокой поддержке Трампа среди республиканцев

Экс-глава Белого дома Барак Обама в частном порядке предупреждал президента США Джо Байдена, что шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа победить на выборах в 2024 году выше, чем думают демократы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Разговор политиков состоялся в конце июня во время обеда в резиденции Белого дома. Обама во время встречи рассказал Байдену о поддержке Трампа со стороны республиканцев.

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Кроме того, по данным издания, в ходе разговора Обама пообещал содействовать победе Байдена на выборах и снял ролик в поддержку кампании нынешнего главы Белого дома.

Ранее Дональд Трамп не исключил, что ему грозит 561 год тюрьмы из-за судебных преследований. Накануне ему выдвинули четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Суд назначен на 3 августа.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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