Обама решил помочь Байдену победить Трампа на предстоящих выборах в США
WP: Обама предупредил Байдена о высокой поддержке Трампа среди республиканцев
Экс-глава Белого дома Барак Обама в частном порядке предупреждал президента США Джо Байдена, что шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа победить на выборах в 2024 году выше, чем думают демократы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
Разговор политиков состоялся в конце июня во время обеда в резиденции Белого дома. Обама во время встречи рассказал Байдену о поддержке Трампа со стороны республиканцев.
Кроме того, по данным издания, в ходе разговора Обама пообещал содействовать победе Байдена на выборах и снял ролик в поддержку кампании нынешнего главы Белого дома.
Ранее Дональд Трамп не исключил, что ему грозит 561 год тюрьмы из-за судебных преследований. Накануне ему выдвинули четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Суд назначен на 3 августа.