Обама решил помочь Байдену победить Трампа на предстоящих выборах в США

Экс-глава Белого дома Барак Обама в частном порядке предупреждал президента США Джо Байдена, что шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа победить на выборах в 2024 году выше, чем думают демократы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Разговор политиков состоялся в конце июня во время обеда в резиденции Белого дома. Обама во время встречи рассказал Байдену о поддержке Трампа со стороны республиканцев.