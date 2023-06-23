Аналитик оценил шансы Обамы вернуться в политику после громкого заявления о Крыме

"О целях Обамы уже говорить вряд ли можно. Если иметь в виду цели политические, то вряд ли. Он находится в сложном положении: ему нужно — как стороннику Демократической партии — вроде как поддерживать Байдена, а это в нынешней ситуации сложно. Я думаю, что он просто выражает своё личное мнение", — сказал эксперт в беседе с RT.