Аналитик оценил шансы Обамы вернуться в политику после громкого заявления о Крыме
Аналитик Рогулёв: Обама выражал личное мнение, говоря о Крыме
Экс-президент США Барак Обама, говоря о Крыме, выражал личное мнение. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Эксперт отметил, что бывший американский лидер не преследовал политических целей.
"О целях Обамы уже говорить вряд ли можно. Если иметь в виду цели политические, то вряд ли. Он находится в сложном положении: ему нужно — как стороннику Демократической партии — вроде как поддерживать Байдена, а это в нынешней ситуации сложно. Я думаю, что он просто выражает своё личное мнение", — сказал эксперт в беседе с RT.
По его словам, высшая точка в карьере Обамы пройдена, он уже "не будет ни в каком виде участвовать в большой политике".
Ранее Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Он указал, что даже "в украинском парламенте было некоторое число сторонников России и политика внутри Украины была более сложной". В Киеве обиделись на бывшего американского лидера.
ТАСС / EPA / ROBERT PERRY