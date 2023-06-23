Экс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Об этом бывший лидер Соединённых Штатов рассказал в интервью телеканалу CNN.

"В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия... Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", — сказал Обама.

Как указал политик, ему и бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.

Ранее политолог Александр Рудаков назвал имя виновного в том, что Крым в 50-х годах незаконно стал частью УССР. По словам эксперта, передача полуострова Украине противоречила советскому законодательству.