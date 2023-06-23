Обама сделал неожиданное заявление о Крыме
Обама: Большое число русскоговорящих в Крыму поддерживало воссоединение с РФ
Экс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Об этом бывший лидер Соединённых Штатов рассказал в интервью телеканалу CNN.
"В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия... Даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", — сказал Обама.
Как указал политик, ему и бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.
Ранее политолог Александр Рудаков назвал имя виновного в том, что Крым в 50-х годах незаконно стал частью УССР. По словам эксперта, передача полуострова Украине противоречила советскому законодательству.
Напомним, в марте 2014 года состоялся референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. В этом году президент России Владимир Путин прибыл в честь праздника в Севастополь, где посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический".
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