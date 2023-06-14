Песков опроверг, что РФ и Украина хотели договориться об "аренде Крыма"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Москва и Киев на переговорах в 2022 году якобы хотели договориться об "аренде" Крыма. Представитель Кремля подчеркнул, что полуостров является неотъемлемой частью России.
"Нет, это не так. Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", — подчеркнул он.
Напомним, о том, что пункт об "аренде" Крыма якобы содержался в стамбульских договорённостях между Москвой и Киевом, ранее в интервью упомянул президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что стороны в 2022 году составили "нормальный проект" мирного договора.
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