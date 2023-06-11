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10 июня, 22:14

В Крыму сочли, что государственность Украины есть "только в соцсетях"

Глава парламента Крыма Константинов: Сегодня государственность Украины утрачена

Государственность Украины существует исключительно в соцсетях, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

"На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массовой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита", — сказал политик. Он считает будущее Украины и её границ важным вопросом для обсуждения.

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Также в преддверии Дня России глава крымского парламента поздравил крымчан и всех россиян, сказав, что "наш народ готов к самопожертвованию, а потому обязательно победит".

А ранее в Крыму обнаружили, что передача полуострова УССР не была оформлена как надо. По мнению Владимира Константинова, для отмены данного решения не потребуется много времени.

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Ukraine

Лариса Сафронова
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