В Госдуме в ответ на угрозы Киева захватить Крым процитировали Пушкина

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозу захвата Крыма от представителя ГУР, процитировав стихи Александра Пушкина и добавив, что на полуострове уже хоронили иностранцев, которые пытались его захватить. Об этом сообщает РИА "Новости".

В интервью изданию "Украинская правда" представитель украинской разведки Андрей Юсов сделал заявление о том, что в нынешней фазе боевых действий было бы неправильно озвучивать конкретные даты захвата Крыма, но это будет сделано, когда станет тепло.

Ивлев рассказал, что в российском Крыму живут хорошие люди и там всегда тепло, добавив, что полуостров живёт полноценной жизнью. А ещё там не любят захватчиков, фашистов и натовцев, но всегда готовы организовать им достойный приём.

"Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", — такими строками Александра Пушкина ответил парламентарий в заочной беседе с украинским разведчиком.

Подводя итог, депутат подчеркнул, что кладбища французских, турецких, немецких и английских захватчиков в Крыму уже есть, но кто-то, похоже, хочет, чтобы там появились новые.