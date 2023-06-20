Политолог назвал имя виновного в том, что Крым в 50-х годах незаконно стал частью УССР

Передача полуострова Крым Украинской Советской Социалистической Республике противоречила советскому законодательству, заявил в беседе с Лайфом политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

"Очевидно, что этот шаг противоречил всем мыслимым правовым нормам, шёл вразрез в том числе и с принципами советского государственного права — так тогда называлось конституционное право", — отметил он.

Продиктовано это решение было, подчеркнул эксперт, желанием тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва получить поддержку украинской партийной номенклатуры в борьбе за власть с Георгием Маленковым и другими соратниками Иосифа Сталина.