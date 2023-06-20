Политолог назвал имя виновного в том, что Крым в 50-х годах незаконно стал частью УССР
Политолог Рудаков счёл передачу Крыма УССР авантюрой Хрущёва в борьбе за власть
Передача полуострова Крым Украинской Советской Социалистической Республике противоречила советскому законодательству, заявил в беседе с Лайфом политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.
"Очевидно, что этот шаг противоречил всем мыслимым правовым нормам, шёл вразрез в том числе и с принципами советского государственного права — так тогда называлось конституционное право", — отметил он.
Продиктовано это решение было, подчеркнул эксперт, желанием тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва получить поддержку украинской партийной номенклатуры в борьбе за власть с Георгием Маленковым и другими соратниками Иосифа Сталина.
Сегодня для жителей полуострова, добавил собеседник, выводы о незаконности передачи Крыма имеют скорее историко-познавательное значение. Однако на международной арене они сыграют важную роль в борьбе с русофобией и антироссийскими пропагандистскими стереотипами.
Напомним, в апреле с предложением отменить решение 1954 года о передаче Крыма УССР выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту идею. Как сообщил Константинов, созданная в этих целях рабочая группа не нашла ни одного основания для передачи Крыма УССР.
ТАСС / Сергей Мальгавко