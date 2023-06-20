Рабочая группа не нашла ни единого основания для передачи Крыма УССР в 1954 году
Глава парламента Крыма Константинов: Оснований для передачи полуострова Украине не было
Законных оснований для передачи Крыма из Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР) в состав Украины в 1954 году не было. К такому выводу пришла специальная рабочая группа в крымском парламенте. По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, власти полуострова намерены добиваться "отмены всех актов, оформивших этот произвол".
"Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства. В результате специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было", — отметил Константинов, выступая во вторник на заседании президиума парламента Крыма.
По его словам, эксперты также проверили версию необходимости передачи полуострова Украине якобы для восстановления Крыма от послевоенной разрухи, но она также оказалась несостоятельной. Согласно статистическим данным, изученным рабочей группой, экономическая сфера полуострова до 1954 года была уже полностью восстановлена, активно строился жилищный фонд, развивались как промышленность, так и сельское хозяйство.
Напомним, что глава парламента Крыма Владимир Константинов ещё в апреле выступил с предложением отменить решение 1954 года о передаче полуострова в состав УССР. Эта идея нашла поддержку у юристов. По мнению специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, в вопросе принадлежности Крыма необходимо поставить точку, а признание решения о его передаче Украинской ССР в 1954 году нелегитимным станет логическим завершением этой миссии. А вот в Кремле инициативу об "отмене" передачи Крыма в 1954 году задним числом комментировать не стали.
ТАСС / Михаил Терещенко