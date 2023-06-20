Рабочая группа не нашла ни единого основания для передачи Крыма УССР в 1954 году

Законных оснований для передачи Крыма из Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР) в состав Украины в 1954 году не было. К такому выводу пришла специальная рабочая группа в крымском парламенте. По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, власти полуострова намерены добиваться "отмены всех актов, оформивших этот произвол".

"Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства. В результате специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было", — отметил Константинов, выступая во вторник на заседании президиума парламента Крыма.