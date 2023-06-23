Политолог увидел "смену тональности" в заявлении Обамы про Крым, но уличил его в лукавстве

Новое заявление экс-президента США Барака Обамы по Крыму находится в другой тональности, нежели официальная позиция Вашингтона. Однако обнадёживаться не стоит: эти слова, скорее всего, тесно связаны с будущими президентскими выборами в США. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.

"Заявления Барака Обамы о том, что в Крыму "было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия", достаточно интересны и находятся в другой тональности, нежели официальная позиция, которой сейчас США и Запад придерживаются в отношении нашей страны", — подчеркнул эксперт.

При этом Кисляков напомнил, что в позиции Обамы содержится немалая доля лукавства: в 2014 году он сам ввёл санкции против россиян из-за "нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины" и тогда не признавал, что в Крыму люди на законном референдуме определили своё намерение быть в составе России.

Политолог не советует расценивать позицию Обамы как "смягчение риторики" по Крыму, так как заявление экс-президента США — это скорее часть внутриполитических американских "разборок" по вопросу Украины и её поддержки, которые тесно вплетены в будущие президентские выборы.

"Но можно интерпретировать (заявления Обамы. — Прим. Лайфа) как прощупывание почвы на "замороженном" уже долгое время переговорном треке по Украине", — добавил Кисляков.

Он уверен также, что к этим заявлениям в Кремле отнесутся с определённой долей скепсиса, если вообще обратят на них внимание.