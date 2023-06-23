Песков увидел в заявлении Обамы по Крыму рациональные зёрна
Не просто многие жители Крыма хотели воссоединиться с Россией, а почти все. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего лидера США Барака Обамы о полуострове.
Ранее американский политик отметил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Он указал, что даже "в украинском парламенте было некоторое число сторонников России и политика внутри Украины была более сложной".
"Не определённая часть населения Крыма, а практически всё население Крыма хотело стать частью РФ. Это тоже ни для кого не секрет", — сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, заявление Обамы содержит рациональные зёрна, Москва видит, что такие суждения всё-таки пробиваются время от времени в США. Пресс-секретарь также подтвердил, что на Украине в то время была "достаточно большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии".
Напомним, в марте 2014 года состоялся референдум, по итогам которого 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В этом году президент РФ Владимир Путин прибыл в честь праздника в Севастополь, где посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический".
ТАСС / Сергей Карпухин