Не просто многие жители Крыма хотели воссоединиться с Россией, а почти все. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего лидера США Барака Обамы о полуострове.

Ранее американский политик отметил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Он указал, что даже "в украинском парламенте было некоторое число сторонников России и политика внутри Украины была более сложной".

"Не определённая часть населения Крыма, а практически всё население Крыма хотело стать частью РФ. Это тоже ни для кого не секрет", — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, заявление Обамы содержит рациональные зёрна, Москва видит, что такие суждения всё-таки пробиваются время от времени в США. Пресс-секретарь также подтвердил, что на Украине в то время была "достаточно большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии".