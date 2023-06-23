В офисе Зеленского обиделись на Обаму после его слов о Крыме
Подоляк раскритиковал Обаму за слова о жителях Крыма, желавших стать частью РФ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление бывшего лидера США Барака Обамы о том, что в 2014 году многие жители Крыма хотели стать частью России и некоторые страны в Европе это прекрасно понимали.
"Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" — написал Подоляк в "Твиттере".
По его словам, после таких публичных высказываний Обамы неудивительно, что сегодня "международного права практически не существует", а бизнес не хочет уходить из России.
Ранее Обама в интервью CNN отметил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Он также указал, что даже "в украинском парламенте было некоторое число сторонников России и политика внутри Украины была более сложной".
ТАСС / Philip Davali