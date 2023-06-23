В офисе Зеленского обиделись на Обаму после его слов о Крыме

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление бывшего лидера США Барака Обамы о том, что в 2014 году многие жители Крыма хотели стать частью России и некоторые страны в Европе это прекрасно понимали.

"Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" — написал Подоляк в "Твиттере".

По его словам, после таких публичных высказываний Обамы неудивительно, что сегодня "международного права практически не существует", а бизнес не хочет уходить из России.