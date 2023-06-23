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23 июня, 14:25

В офисе Зеленского обиделись на Обаму после его слов о Крыме

Подоляк раскритиковал Обаму за слова о жителях Крыма, желавших стать частью РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление бывшего лидера США Барака Обамы о том, что в 2014 году многие жители Крыма хотели стать частью России и некоторые страны в Европе это прекрасно понимали.

"Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" — написал Подоляк в "Твиттере".

По его словам, после таких публичных высказываний Обамы неудивительно, что сегодня "международного права практически не существует", а бизнес не хочет уходить из России.

Песков увидел в заявлении Обамы по Крыму рациональные зёрна

Песков увидел в заявлении Обамы по Крыму рациональные зёрна

Ранее Обама в интервью CNN отметил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Он также указал, что даже "в украинском парламенте было некоторое число сторонников России и политика внутри Украины была более сложной".

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ТАСС / Philip Davali

Наталья Исакова
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