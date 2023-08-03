Трамп предположил, что ему грозит пять веков тюрьмы

Экс-президент США Дональд Трамп не исключает, что общая продолжительность его возможного заключения составит в сумме 561 год. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на письмо политика своим сторонникам.

"Поскольку коррумпированное Министерство юстиции жуликоватого Джо снова незаконно предъявило вашему покорному слуге обвинения, это свидетельствует о том, что теперь мне может грозить в совокупности 561 год тюремного заключения из-за левых охотников на ведьм", — приводит издание текст письма Трампа.

Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Суд назначен на 3 августа. По двум пунктам Трампу грозит до пяти лет, по остальным — до 20 лет лишения свободы. Напомним, протестная акция, во время которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали слушание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января 2021 года. В результате штурма здания погибло несколько человек.