Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не признал свою вину по новым обвинениям в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщается в базе данных суда по Южному округу Флориды.

"Суд получил уведомление о том, что Дональд Трамп не может лично участвовать в заседании и заявляет о своей невиновности", — говорится в соответствующих материалах.