Регион

Уведомления отключены

4 августа, 20:13

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не признал свою вину по новым обвинениям в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщается в базе данных суда по Южному округу Флориды.

"Суд получил уведомление о том, что Дональд Трамп не может лично участвовать в заседании и заявляет о своей невиновности", — говорится в соответствующих материалах.

Конгрессвумен Грин сочла обвинения Трампу попыткой устранить оппонента Байдена

Конгрессвумен Грин сочла обвинения Трампу попыткой устранить оппонента Байдена

Ранее Лайф писал, что Трамп назвал политическим преследованием предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии. По его словам, его преследуют, потому что он опережает соперников-республиканцев в рамках предвыборной кампании 2024 года, а также действующего главу США Джо Байдена.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров