Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не признал свою вину по новым обвинениям в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщается в базе данных суда по Южному округу Флориды.
"Суд получил уведомление о том, что Дональд Трамп не может лично участвовать в заседании и заявляет о своей невиновности", — говорится в соответствующих материалах.
Ранее Лайф писал, что Трамп назвал политическим преследованием предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии. По его словам, его преследуют, потому что он опережает соперников-республиканцев в рамках предвыборной кампании 2024 года, а также действующего главу США Джо Байдена.
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