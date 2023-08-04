Конгрессвумен Грин сочла обвинения Трампу попыткой устранить оппонента Байдена
Новые обвинения против экс-президента США Дональда Трампа похожи на попытку отправить за решётку главного соперника действующего главы государства Джо Байдена. Об этом заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
"Министерство юстиции Байдена активно вмешивается в выборы, стремясь посадить за решётку его главного политического оппонента — президента Дональда Трампа", — написала политик в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что суд 3 августа не стал арестовывать Дональда Трампа, отпустив его под обязательство о явке и соблюдении законов. Ранее Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Политик допустил, что ему грозит 561 год тюрьмы.
Flickr / Gage Skidmore