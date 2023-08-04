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3 августа, 21:36

Суд назвал дату слушаний по делу Трампа о штурме Капитолия

CNN: Слушания по делу Трампа о штурме Капитолия назначены на 28 августа

Суд назначил на 28 августа слушания по делу экс-президента Дональда Трампа о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Заседание возглавит судья федерального суда округа Колумбия Таней Чаткэн, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения.

Трамп не признаёт себя виновным в препятствовании утверждению итогов выборов

Трамп не признаёт себя виновным в препятствовании утверждению итогов выборов

Ранее Лайф писал, что суд 3 августа не стал арестовывать Дональда Трампа, отпустив его под обязательство о явке и соблюдении законов. Ранее ему выдвинули четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Политик предположил, что ему грозит 561 год тюрьмы.

Обложка ©

twitter.com / nathaliejacoby1

Лариса Сафронова
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