Суд назвал дату слушаний по делу Трампа о штурме Капитолия
CNN: Слушания по делу Трампа о штурме Капитолия назначены на 28 августа
Суд назначил на 28 августа слушания по делу экс-президента Дональда Трампа о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает CNN.
Заседание возглавит судья федерального суда округа Колумбия Таней Чаткэн, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения.
Ранее Лайф писал, что суд 3 августа не стал арестовывать Дональда Трампа, отпустив его под обязательство о явке и соблюдении законов. Ранее ему выдвинули четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Политик предположил, что ему грозит 561 год тюрьмы.
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