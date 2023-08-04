Трамп считает предъявление ему обвинений политическим преследованием
Экс-президент США Дональд Трамп назвал предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии в январе 2021 года политическим преследованием.
Он заявил журналистам, что "этого никогда не должно было произойти в Америке". По его мнению, его преследуют потому, что в рамках предвыборной кампании 2024 года он опережает соперников-республиканцев, а также действующего президента Джо Байдена.
Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. Политик предположил, что ему грозит 561 год тюрьмы. Суд не стал арестовывать экс-главу Белого дома, отпустив его под обязательства о явке и соблюдении законов.