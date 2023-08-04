Трамп считает предъявление ему обвинений политическим преследованием

Экс-президент США Дональд Трамп назвал предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии в январе 2021 года политическим преследованием.

Он заявил журналистам, что "этого никогда не должно было произойти в Америке". По его мнению, его преследуют потому, что в рамках предвыборной кампании 2024 года он опережает соперников-республиканцев, а также действующего президента Джо Байдена.