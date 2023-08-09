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9 августа, 00:14

Трамп заявил, что ведущая его дело судья Таня Чуткан связана с Хантером Байденом

Ведущая дело Дональда Трампа судья Таня Чуткан была связана с юрфирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma — бывшего работодателя сына Джо Байдена Хантера. С таким заявлением выступил экс-президент в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что данное обстоятельство говорит о конфликте интересов и необходимости замены судьи.

Трамп решил требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Трамп решил требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Напомним, экс-президенту США предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Трамп считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. При этом бывший глава Белого дома уверен, что уголовные обвинения лишь помогут ему выиграть выборы. Суд не стал арестовывать его, отпустив под обязательства о явке и соблюдении законов.

Обложка ©

flickr.com / Gage Skidmore

Лариса Сафронова
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