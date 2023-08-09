Трамп заявил, что ведущая его дело судья Таня Чуткан связана с Хантером Байденом

Ведущая дело Дональда Трампа судья Таня Чуткан была связана с юрфирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma — бывшего работодателя сына Джо Байдена Хантера. С таким заявлением выступил экс-президент в своей соцсети Truth Social.