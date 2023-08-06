Трамп решил требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп вместе со своими представителями намерен требовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн по делу о штурме Капитолия. Об этом он написал на странице в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также хочет запросить смену места судебного заседания по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Он назвал возбуждённое против него дело смехотворным и усомнился в том, что указанный судья обеспечит честный процесс.