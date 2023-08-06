Трамп решил требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия
Экс-президент США Дональд Трамп вместе со своими представителями намерен требовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн по делу о штурме Капитолия. Об этом он написал на странице в своей социальной сети Truth Social.
Трамп также хочет запросить смену места судебного заседания по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Он назвал возбуждённое против него дело смехотворным и усомнился в том, что указанный судья обеспечит честный процесс.
"Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда за пределы округа Колумбия", — написал Трамп.
Напомним, экс-президенту США предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Трамп считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. Кроме того, он заявил, что уголовные обвинения против него лишь помогут ему выиграть выборы. Суд не стал арестовывать его, отпустив под обязательства о явке и соблюдении законов.
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