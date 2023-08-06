Адвокат Трампа раскрыл, какой свидетель поможет оправдать бывшего президента США
Пенс заявил, что готов рассказать правду о штурме Капитолия на суде над Трампом
Майк Пенс на фоне Дональда Трампа. Обложка © Getty Images / Alex Wong
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов рассказать правду о штурме Капитолия в январе 2021 года, если его позовут на суд над экс-лидером страны Дональдом Трампом. Об этом Пенс заявил в эфире телеканала CBS.
"Я не планирую давать показания, но можете быть уверены, что мы будем соблюдать закон", — сказал Пенс в эфире CBS.
Политик добавил, что готов ответить на "зов закона", если он прозвучит.
Тем временем адвокат Трампа Джон Лауро считает Пенса одним из лучших возможных свидетелей. В беседе с ABC News юрист выразил уверенность в оправдательном приговоре для своего клиента, если Пенс повторит то, о чём ранее он написал в своей книге.
"Пенс признавал, что имели место несостыковки и мошенничество в связи с выборами", — отметил Лауро.
Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. По мнению Трампа, ему грозит 561 год тюрьмы. Политик также заявил, что выдвинутые в его отношении обвинения помогут ему одержать победу на выборах в 2024 году.