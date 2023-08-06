Адвокат Трампа раскрыл, какой свидетель поможет оправдать бывшего президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов рассказать правду о штурме Капитолия в январе 2021 года, если его позовут на суд над экс-лидером страны Дональдом Трампом. Об этом Пенс заявил в эфире телеканала CBS.

"Я не планирую давать показания, но можете быть уверены, что мы будем соблюдать закон", — сказал Пенс в эфире CBS.

Политик добавил, что готов ответить на "зов закона", если он прозвучит.

Тем временем адвокат Трампа Джон Лауро считает Пенса одним из лучших возможных свидетелей. В беседе с ABC News юрист выразил уверенность в оправдательном приговоре для своего клиента, если Пенс повторит то, о чём ранее он написал в своей книге.