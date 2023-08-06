Трамп пообещал в случае переизбрания взяться за Байдена и его семью

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства инициирует расследование по всем возможным правонарушениям действующего хозяина Белого дома Джо Байдена и его семьи. Такое заявление политик сделал во время мероприятия сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

"В первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", — заявил Трамп.