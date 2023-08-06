Регион

Уведомления отключены

6 августа, 04:07

Трамп пообещал в случае переизбрания взяться за Байдена и его семью

Трамп заявил, что в случае переизбрания инициирует расследование в отношении Байдена

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства инициирует расследование по всем возможным правонарушениям действующего хозяина Белого дома Джо Байдена и его семьи. Такое заявление политик сделал во время мероприятия сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

"В первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", — заявил Трамп.

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Ранее Лайф писал, что бывшему президенту США Дональду Трампу были предъявлены четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия. Суд 3 августа принял решение не арестовывать миллиардера, отпустив его под обязательство о явке и соблюдении законов.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров