Трамп пообещал в случае переизбрания взяться за Байдена и его семью
Трамп заявил, что в случае переизбрания инициирует расследование в отношении Байдена
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства инициирует расследование по всем возможным правонарушениям действующего хозяина Белого дома Джо Байдена и его семьи. Такое заявление политик сделал во время мероприятия сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.
"В первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", — заявил Трамп.
Ранее Лайф писал, что бывшему президенту США Дональду Трампу были предъявлены четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия. Суд 3 августа принял решение не арестовывать миллиардера, отпустив его под обязательство о явке и соблюдении законов.
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