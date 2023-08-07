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7 августа, 10:51

"Катимся к чертям!": Трамп возложил на Байдена вину за шокирующий провал США на чемпионате мира

Трамп связал с Байденом поражение женской сборной США по футболу от Швеции

Бывший президент США Дональд Трамп нашёл причину провала национальной команды в 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу — и это действующий глава Белого Дома Джо Байден. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

"Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции в полной мере символизирует то, что происходит с нашей некогда великой страной под руководством продажного Джо Байдена", — говорится в тексте.

Американская сборная в 1/8 финала чемпионата мира проиграла команде Швеции в Мельбурне, игра закончилась со счётом 0:0 — и в серии пенальти шведки оказались сильнее. Не реализовавшую удар американку Меган Рапино, которая ранее часто критиковала Трампа и получала награды от Байдена, он иронически похвалил за "отличный удар".

"США катятся к чертям", констатировал экс-президент, комментируя тот факт, что сборная США впервые осталась без медалей на мировом чемпионате.

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Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства инициирует расследование по всем возможным правонарушениям действующего хозяина Белого дома Джо Байдена и его семьи. Такое заявление политик сделал во время мероприятия сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Татьяна Миссуми
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