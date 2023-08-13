Трамп дал самонадеянный прогноз о победе над Байденом в президентской гонке
Трамп заявил, что его шансы обойти Байдена на выборах президента близки к 100%
Бывший президент США Дональд Трамп высказался о вероятности своей победы на предстоящих выборах. Экс-глава Белого дома почти на 100% уверен, что одержит верх над действующим американским лидером Джо Байденом.
"Близки к 100%", — ответил 45-й американский лидер на вопрос о своих шансах одолеть Байдена в интервью британской газете The Times, добавив, что никто из коллег-республиканцев не составит ему конкуренцию на праймериз.
Президентские выборы в США состоятся уже в 2024 году. В преддверии голосования Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Байдена, пытаясь подорвать позиции конкурента. По мнению бывшего главы государства, его предшественник ведёт страну в ад. Также экс-президент пообещал инициировать расследование против нынешнего американского лидера в случае победы.