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13 августа, 11:23

Трамп дал самонадеянный прогноз о победе над Байденом в президентской гонке

Трамп заявил, что его шансы обойти Байдена на выборах президента близки к 100%

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о вероятности своей победы на предстоящих выборах. Экс-глава Белого дома почти на 100% уверен, что одержит верх над действующим американским лидером Джо Байденом.

"Близки к 100%", — ответил 45-й американский лидер на вопрос о своих шансах одолеть Байдена в интервью британской газете The Times, добавив, что никто из коллег-республиканцев не составит ему конкуренцию на праймериз.

"Сошёл с ума": Трамп заявил, что порочный Байден ведёт США в ад

"Сошёл с ума": Трамп заявил, что порочный Байден ведёт США в ад

Президентские выборы в США состоятся уже в 2024 году. В преддверии голосования Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Байдена, пытаясь подорвать позиции конкурента. По мнению бывшего главы государства, его предшественник ведёт страну в ад. Также экс-президент пообещал инициировать расследование против нынешнего американского лидера в случае победы.

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Unsplash

Илья Пушкарев
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