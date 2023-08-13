Трамп дал самонадеянный прогноз о победе над Байденом в президентской гонке

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о вероятности своей победы на предстоящих выборах. Экс-глава Белого дома почти на 100% уверен, что одержит верх над действующим американским лидером Джо Байденом.

"Близки к 100%", — ответил 45-й американский лидер на вопрос о своих шансах одолеть Байдена в интервью британской газете The Times, добавив, что никто из коллег-республиканцев не составит ему конкуренцию на праймериз.