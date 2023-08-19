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19 августа, 12:02

Шольц заявил, что возвращение Трампа к президентству в США маловероятно

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США является маловероятным. Так считает канцлер Германии Олаф Шольц.

"Более вероятно, что президент Байден будет переизбран", — отметил он в беседе с TZ.

По словам Шольца, Германия тщательно следит за ситуацией в мире и рассматривает все сценарии развития событий. Он указал, что у нынешнего президента США Джо Байдена есть здравый смысл и большой опыт в политике.

Стало известно о планах Трампа добровольно сдаться властям

Стало известно о планах Трампа добровольно сдаться властям

Напомним, в 2024 году в США состоятся президентские выборы. Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Байдена, пытаясь подорвать позиции конкурента. Он пообещал инициировать расследование против нынешнего американского лидера в случае победы. При этом самому Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Также экс-президента обвинили по делу о попытке повлиять на итоги выборов.

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Илья Суриков
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