Шольц заявил, что возвращение Трампа к президентству в США маловероятно

"Более вероятно, что президент Байден будет переизбран", — отметил он в беседе с TZ .

По словам Шольца, Германия тщательно следит за ситуацией в мире и рассматривает все сценарии развития событий. Он указал, что у нынешнего президента США Джо Байдена есть здравый смысл и большой опыт в политике.