Шольц заявил, что возвращение Трампа к президентству в США маловероятно
Возвращение Дональда Трампа на пост президента США является маловероятным. Так считает канцлер Германии Олаф Шольц.
"Более вероятно, что президент Байден будет переизбран", — отметил он в беседе с TZ.
По словам Шольца, Германия тщательно следит за ситуацией в мире и рассматривает все сценарии развития событий. Он указал, что у нынешнего президента США Джо Байдена есть здравый смысл и большой опыт в политике.
Напомним, в 2024 году в США состоятся президентские выборы. Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Байдена, пытаясь подорвать позиции конкурента. Он пообещал инициировать расследование против нынешнего американского лидера в случае победы. При этом самому Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Также экс-президента обвинили по делу о попытке повлиять на итоги выборов.
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