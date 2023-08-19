Стало известно о планах Трампа добровольно сдаться властям
CNN: Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджия до 25 августа
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, которого в штате Джорджия обвиняют по делу о вмешательстве в президентские выборы, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах.
По данным СМИ, ожидается, что экс-хозяин Белого дома добровольно явится в пенитенциарное учреждение 24 или 25 августа. Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис обязала Трампа и других обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия добровольно явиться в окружную тюрьму, где их формально арестуют.
Как поясняет CNN, обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи.
Как сообщал Лайф, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Политик подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы. Также Трампа обвинили по делу о попытке повлиять на итоги выборов. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов. Данный процесс происходит в преддверии выборов президента Соединённых Штатов, в которых Трамп намерен принять участие. Они состоятся 5 ноября 2024 года.
ТАСС / AP / Seth Wenig