Стало известно о планах Трампа добровольно сдаться властям

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, которого в штате Джорджия обвиняют по делу о вмешательстве в президентские выборы, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах.

По данным СМИ, ожидается, что экс-хозяин Белого дома добровольно явится в пенитенциарное учреждение 24 или 25 августа. Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис обязала Трампа и других обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия добровольно явиться в окружную тюрьму, где их формально арестуют.