Для Трампа выбрали тюрьму в Джорджии
Трампа обязали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму в штате Джорджия
Экс-президент США Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия обязаны до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия, где их формально арестуют. Об этом сообщается в заявлении офиса шерифа.
"На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит", — приводит телеканал CNN заявление шерифа.
По прибытии в тюрьму все обвиняемые должны будут пройти через формальную процедуру ареста — их обыщут, сфотографируют, а также снимут у них отпечатки пальцев. Как правило, стороны заранее обговаривают условия освобождения обвиняемых после того, как они добровольно сдались властям.
Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов. А накануне ему выдвинули обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов.
ТАСС/AP Photo/Seth Wenig