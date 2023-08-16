Для Трампа выбрали тюрьму в Джорджии

Экс-президент США Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия обязаны до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия, где их формально арестуют. Об этом сообщается в заявлении офиса шерифа.

"На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит", — приводит телеканал CNN заявление шерифа.