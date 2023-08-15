Трампу предъявили 91 обвинение

Экс-президенту США Дональду Трампу суммарно предъявили 91 обвинение по четырём уголовным делам. Сам политик заявляет, что каждое из них — попытка действующих властей Штатов помешать ему вновь возглавить Белый дом.

Согласно сведениями на сайте судов, 14 августа большое жюри города Атланта штата Джорджия предъявило Трампа в 13 эпизодах давления на чиновников. По версии обвинения, оно осуществлялось с целью добиться преимущества в президентской гонке 2020 года, которую экс-президент по итогу проиграл Джо Байдену.

Параллельно в столице Штатов — Вашингтоне округ Колумбия — проходят слушания общего федерального дела о пересмотре результатов голосования. В рамках этого дела Трамп получил ещё четыре обвинения.