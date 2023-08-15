Трампу предъявили 91 обвинение
Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили 91 обвинение по 4 уголовным делам
Экс-президенту США Дональду Трампу суммарно предъявили 91 обвинение по четырём уголовным делам. Сам политик заявляет, что каждое из них — попытка действующих властей Штатов помешать ему вновь возглавить Белый дом.
Согласно сведениями на сайте судов, 14 августа большое жюри города Атланта штата Джорджия предъявило Трампа в 13 эпизодах давления на чиновников. По версии обвинения, оно осуществлялось с целью добиться преимущества в президентской гонке 2020 года, которую экс-президент по итогу проиграл Джо Байдену.
Параллельно в столице Штатов — Вашингтоне округ Колумбия — проходят слушания общего федерального дела о пересмотре результатов голосования. В рамках этого дела Трамп получил ещё четыре обвинения.
А в суде Майами штата Флорида слушают ещё одно дело федерального уровня. Оно касается вывоза Трампом засекреченных документов из Белого дома и попытке сохранить их в личном пользовании по истечении полномочий главы государства. Это дело состоит из 40 обвинений.
Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов.
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