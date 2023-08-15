Большое жюри поддержало обвинения по делу Трампа

Большое жюри в штате Джорджия проголосовало за предъявление обвинений по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, однако имена обвиняемых не разглашаются. Об этом информирует телеканал CNN.

Присяжные поддержали все десять пунктов, их текст направлен судье, который и примет официальное решение. Затем будут оглашены имена фигурантов и другие детали. Вероятно, среди них будет и бывший президент США Дональд Трамп.