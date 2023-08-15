Большое жюри поддержало обвинения по делу Трампа
Большое жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы
Большое жюри в штате Джорджия проголосовало за предъявление обвинений по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, однако имена обвиняемых не разглашаются. Об этом информирует телеканал CNN.
Присяжные поддержали все десять пунктов, их текст направлен судье, который и примет официальное решение. Затем будут оглашены имена фигурантов и другие детали. Вероятно, среди них будет и бывший президент США Дональд Трамп.
Судье потребуется до трёх часов для изучения решения присяжных, после этого текст документа будет опубликован. Таким образом, предъявление новых уголовных обвинений в адрес Трампа ожидается в ближайшие несколько часов.
Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. 3 августа суд отпустил политика под обязательства о явке и соблюдении законов. Ранее сообщалось, что новые обвинения против Трампа должны быть выдвинуты на этой неделе. По делу о давлении на чиновников Джорджии помимо экс-президента они могут быть предъявлены примерно 20 лицам из его окружения.
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