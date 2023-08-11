Трамп: Меня нужно судить только после президентских выборов 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп призвал в своей соцсети Truth Social перенести суд над ним до момента, когда выборы лидера страны в 2024 году будут завершены.
"Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией Байдена, должен идти… после выборов", — написал Трамп.
Политик подчеркнул, что если начать процесс 2 января 2024 года, а именно — до голосования, это может повлиять на его результаты. Таким образом будет произведено "вмешательство в выборы", подчеркнул политик.
Напомним, Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. 3 августа суд отпустил политика под обязательства о явке и соблюдении законов. А ранее стало известно, что новые обвинения против Трампа выдвинут на следующей неделе. По делу о давлении на чиновников Джорджии помимо экс-президента обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из его окружения.
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