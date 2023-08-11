Трамп: Меня нужно судить только после президентских выборов 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп призвал в своей соцсети Truth Social перенести суд над ним до момента, когда выборы лидера страны в 2024 году будут завершены.

"Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией Байдена, должен идти… после выборов", — написал Трамп.