Трампу выдвинуты обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов в США
Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинуты обвинения по делу о попытке вмешательства в итоги выборов главы государства в 2020 году. Соответствующий документ опубликован в базе данных окружного суда Фултона в штате Джорджия.
Помимо Трампа, обвинения касаются его помощников — адвоката Руди Джулиани и экс-главы аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза.
Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов.
ТАСС / EPA / JUSTIN LANE