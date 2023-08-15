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15 августа, 03:16

Трампу выдвинуты обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов в США

Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинуты обвинения по делу о попытке вмешательства в итоги выборов главы государства в 2020 году. Соответствующий документ опубликован в базе данных окружного суда Фултона в штате Джорджия.

Помимо Трампа, обвинения касаются его помощников — адвоката Руди Джулиани и экс-главы аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза.

Большое жюри поддержало обвинения по делу Трампа

Большое жюри поддержало обвинения по делу Трампа

Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов.

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ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Артур Лапсаков
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