В США объяснили преследование Трампа желанием укрепить отношения с Россией
Hill: В США неадекватно восприняли стремление Трампа укрепить отношения с РФ
Власти США неадекватно отреагировали на желание бывшего президента страны Дональда Трампа укрепить отношения с Россией. Об этом пишет обозреватель Hill Джон Фиери.
"Позиция Трампа возмутила экспертов. Как смеет какой-либо разумный политический лидер думать, что установление более тёплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире, возможно, имеет какой-то смысл? Трампа надо как-то скомпрометировать, кричали они", — отметил Фиери.
По его словам, органы разведки ненавидели экс-президента и старались подорвать его авторитет, так как он выражал мнение, что вечные войны — это "пустая трата денег и крови". Также, по мнению Фиери, именно желание Трампа сотрудничать с Москвой породило обвинение во вмешательстве России в выборы в 2016 году.
Ранее Трамп в ходе выступления на митинге сторонников в штате Пенсильвания заявил, что с Россией нужно ладить, так как она обладает большим количеством ядерного оружия, чем Америка. Политик напомнил о том, что довольно хорошо ладил с президентом РФ Владимиром Путиным, и объяснил, почему всем странам стоит это делать.
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