Власти США неадекватно отреагировали на желание бывшего президента страны Дональда Трампа укрепить отношения с Россией. Об этом пишет обозреватель Hill Джон Фиери.

"Позиция Трампа возмутила экспертов. Как смеет какой-либо разумный политический лидер думать, что установление более тёплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире, возможно, имеет какой-то смысл? Трампа надо как-то скомпрометировать, кричали они", — отметил Фиери.

По его словам, органы разведки ненавидели экс-президента и старались подорвать его авторитет, так как он выражал мнение, что вечные войны — это "пустая трата денег и крови". Также, по мнению Фиери, именно желание Трампа сотрудничать с Москвой породило обвинение во вмешательстве России в выборы в 2016 году.