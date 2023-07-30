Трамп озвучил вескую причину, по которой стоит ладить с Россией

С Россией нужно ладить, так как она обладает большим количеством ядерного оружия, чем Америка. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

Трамп напомнил о том, что довольно хорошо ладил с главой государства Владимиром Путиным, и объяснил, почему всем странам стоит это делать.

"Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?" — заявил Трамп.

По мнению бывшего главы Белого дома, США сейчас находятся в невыгодной ситуации, так как тратят колоссальное количество средств на поддержку Украины — гораздо больше, чем Европа. Трамп подчеркнул, что из-за этого Америка пребывает в "глупой и опасной позиции".