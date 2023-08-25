Трамп стал первым президентом США с официальной тюремной фотографией
Офис шерифа округа Фултон распространил официальное тюремное фото Трампа
Тюремная фотография Трампа. Обложка © Fulton County Government
Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп стал первым президентом за всю историю США, у которого есть официальное тюремное фото. Так называемый магшот политика распространил офис шерифа округа Фултон.
На тюремном фото бывший президент Америки изображён в белой рубашке, синем костюме и красном галстуке. Выглядит он на нём крайне серьёзным и даже злым: его взгляд опущен вниманий, а брови сильно нахмурены.
Помимо этого, политический деятель впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter). На своей странице он опубликовал именно эту фотографию, сопроводив ее надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы".
Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X — своё тюремное фото. Фото © twitter / realdonaldtrump
Стоит отметить, что предыдущих трех случаях экс-хозяин Белого дома "сдавался властям" в здании суда, где его магшот не делали.
Ранее Лайф писал, что Трамп покинул тюрьму округа Фултон, находящуюся в Джорджии, после прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. По мнению бывшего президента США, ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 предъявленному обвинению. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.