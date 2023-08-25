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25 августа, 03:33

Трамп стал первым президентом США с официальной тюремной фотографией

Офис шерифа округа Фултон распространил официальное тюремное фото Трампа

<p>Тюремная фотография Трампа. Обложка © <a href="https://www.fultoncountyga.gov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fulton County Government</a></p>

Тюремная фотография Трампа. Обложка © Fulton County Government

Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп стал первым президентом за всю историю США, у которого есть официальное тюремное фото. Так называемый магшот политика распространил офис шерифа округа Фултон.

На тюремном фото бывший президент Америки изображён в белой рубашке, синем костюме и красном галстуке. Выглядит он на нём крайне серьёзным и даже злым: его взгляд опущен вниманий, а брови сильно нахмурены.

Помимо этого, политический деятель впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter). На своей странице он опубликовал именно эту фотографию, сопроводив ее надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы".

Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X — своё тюремное фото. Фото © twitter / realdonaldtrump

Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X — своё тюремное фото. Фото © twitter / realdonaldtrump

Стоит отметить, что предыдущих трех случаях экс-хозяин Белого дома "сдавался властям" в здании суда, где его магшот не делали.

Трамп заверил, что пойдёт под арест "с гордостью"

Трамп заверил, что пойдёт под арест "с гордостью"

Ранее Лайф писал, что Трамп покинул тюрьму округа Фултон, находящуюся в Джорджии, после прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. По мнению бывшего президента США, ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 предъявленному обвинению. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.

Кузьма Спирин
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