Трамп заверил, что пойдёт под арест "с гордостью"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов 24 августа "с гордостью" отправиться под арест в штате Джорджия, так как он боролся за чистоту выборов. Об этом политик, миллиардер написал в своей социальной сети Truth Social.

"Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии", — отметил там Трамп.

Во время других трёх процессов экс-президент тоже "сдавался" властям. Те брали его под арест формально, но вскоре выпускали без всяких условий.

Лайф рассказывал, что Трамп 24 августа пройдёт через стандартную процедуру ареста после сдачи властям по делу о вмешательстве в президентские выборы. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия.