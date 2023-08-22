Дональд Трамп решил сдаться властям в тюрьме Джорджии

Бывший американский лидер Дональд Трамп 24 августа пройдёт через стандартную процедуру ареста после сдачи властям по делу о вмешательстве в президентские выборы. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия, сообщил телеканал CNN.

В четверг экс-глава Белого дома добровольно прибудет в тюрьму округа Фултон. Там его обыщут, сфотографируют, а также снимут отпечатки пальцев. По завершении всех формальностей Трамп внесёт залог.