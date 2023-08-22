Дональд Трамп решил сдаться властям в тюрьме Джорджии
CNN: Трамп сдастся властям и будет арестован 24 августа по делу о выборах
Бывший американский лидер Дональд Трамп 24 августа пройдёт через стандартную процедуру ареста после сдачи властям по делу о вмешательстве в президентские выборы. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия, сообщил телеканал CNN.
В четверг экс-глава Белого дома добровольно прибудет в тюрьму округа Фултон. Там его обыщут, сфотографируют, а также снимут отпечатки пальцев. По завершении всех формальностей Трамп внесёт залог.
Ранее Трамп подсчитал, что ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 предъявленному обвинению. Все уголовные дела предшественник Джо Байдена считает сфабрикованными. По мнению политика, преследование со стороны нынешних американских властей лишь повышает его шансы на переизбрание.
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