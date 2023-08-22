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21 августа, 21:56

Трамп заплатит 200 тысяч долларов залога, чтобы не сесть в тюрьму

Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США Дональд Трамп будет освобождён под залог в размере 200 тысяч долларов и другие условия. Это произошло после того, как адвокаты политика встретились с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон, штат Джорджия, где бывший глава Белого дома должен был сесть в тюрьму, сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Согласно достигнутым договорённостям, бывший американский лидер заплатит по 10 тысяч долларов за каждое из 12 предъявленных обвинений, а также 80 тысяч — ещё за одно. Также условия освобождения запрещают политику пользоваться соцсетями для связи с сообвиняемыми.

"Обвиняемый не должен предпринимать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, известного ему как соучастник или свидетель по этому делу, или иным образом препятствовать отправлению правосудия", — сказано в документе.

Для Трампа выбрали тюрьму в Джорджии

Для Трампа выбрали тюрьму в Джорджии

Напомним, что Трампу предъявлено суммарно 91 обвинение. Однако сам экс-глава Белого дома не считает себя преступником. По словам бывшего президента, его пытаются посадить на пожизненный срок по сфабрикованным делам.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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