Трамп заплатит 200 тысяч долларов залога, чтобы не сесть в тюрьму

Экс-президент США Дональд Трамп будет освобождён под залог в размере 200 тысяч долларов и другие условия. Это произошло после того, как адвокаты политика встретились с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон, штат Джорджия, где бывший глава Белого дома должен был сесть в тюрьму, сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Согласно достигнутым договорённостям, бывший американский лидер заплатит по 10 тысяч долларов за каждое из 12 предъявленных обвинений, а также 80 тысяч — ещё за одно. Также условия освобождения запрещают политику пользоваться соцсетями для связи с сообвиняемыми.

"Обвиняемый не должен предпринимать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, известного ему как соучастник или свидетель по этому делу, или иным образом препятствовать отправлению правосудия", — сказано в документе.