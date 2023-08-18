Трамп: Меня пытаются пожизненно посадить по сфабрикованным делам
Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался, что его пытаются посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. Об этом сказано в распространённом им сообщении.
"Они искренне верят, что им сойдёт с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений", — сообщил Трамп.
Политик также подчеркнул, что администрация от Демократической партии, которую возглавляет Джо Байден, сделает из Штатов страну третьего мира.
Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. Также его обвинили по делу о попытке повлиять на итоги выборов. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов. Всё это происходит в преддверии выборов президента США, в которых Трамп собирается принять участие. Они состоятся 5 ноября 2024 года.
ТАСС / AP / Butch Dill