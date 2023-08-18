Трамп: Меня пытаются пожизненно посадить по сфабрикованным делам

Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался, что его пытаются посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. Об этом сказано в распространённом им сообщении.

"Они искренне верят, что им сойдёт с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений", — сообщил Трамп.