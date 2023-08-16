Reuters: Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году

Прокурор округа Фултон, расположенного в американском штате Вирджиния, Фэни Уиллис предложила начать разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием экс-президента Дональда Трампа 4 марта 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ, оказавшийся в распоряжении редакции.