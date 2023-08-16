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16 августа, 20:04

Reuters: Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году

Прокурор округа Фултон, расположенного в американском штате Вирджиния, Фэни Уиллис предложила начать разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием экс-президента Дональда Трампа 4 марта 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

"Судебный процесс начнётся 4 марта 2024 года", — говорится в тексте документа.

По данным агентства, заключительное досудебное слушание прокуратура предложила провести 20 февраля будущего года. Кроме того, в сентябре Трамп должен явиться в суд для формального предъявления обвинений.

Ранее Лайф писал, что в базе данных суда Фултона появился документ, в котором говорится о том, что Трампу выдвинуты обвинения по делу о попытке вмешательства в итоги выборов главы государства в 2020 году. Также офис шерифа обязал Трампа до 25 августа добровольно явиться в тюрьму в штате Джорджия для формального ареста.

Трампу предъявили 91 обвинение

Трампу предъявили 91 обвинение

Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. Также его обвинили по делу о попытке повлиять на итоги выборов. Суд отпустил экс-главу Белого дома под обязательства о явке и соблюдении законов. Всё это происходит в преддверии выборов президента США, в которых Трамп собирается принять участие. Они состоятся 5 ноября 2024 года.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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