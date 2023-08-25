Трамп покинул тюрьму Джорджии после непродолжительного ареста
Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста
Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп покинул тюрьму округа Фултон, находящуюся в Джорджии, после прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию ведёт телеканал CNN.
Стоит отметить, что пребывание бывшего американского лидера в пенитенциарном учреждении было непродолжительным: экс-хозяин Белого дома провёл в тюрьме около 20 минут.
Подчёркивается, что это уже четвёртый раз, когда Трампу приходится проходить через процедуру ареста, однако в предыдущих случаях бывшему президенту не нужно было вносить залог. Также суд не назначал запрет, который ограничивал бы использование им соцсетей.
Ранее Лайф писал, что Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон для сдачи властям. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия. По мнению бывшего президента США, ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 предъявленному обвинению. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.
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