Трамп покинул тюрьму Джорджии после непродолжительного ареста

Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп покинул тюрьму округа Фултон, находящуюся в Джорджии, после прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию ведёт телеканал CNN.

Стоит отметить, что пребывание бывшего американского лидера в пенитенциарном учреждении было непродолжительным: экс-хозяин Белого дома провёл в тюрьме около 20 минут.

Подчёркивается, что это уже четвёртый раз, когда Трампу приходится проходить через процедуру ареста, однако в предыдущих случаях бывшему президенту не нужно было вносить залог. Также суд не назначал запрет, который ограничивал бы использование им соцсетей.