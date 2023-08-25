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25 августа, 00:46

Трамп покинул тюрьму Джорджии после непродолжительного ареста

Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста

Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп покинул тюрьму округа Фултон, находящуюся в Джорджии, после прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию ведёт телеканал CNN.

Стоит отметить, что пребывание бывшего американского лидера в пенитенциарном учреждении было непродолжительным: экс-хозяин Белого дома провёл в тюрьме около 20 минут.

Подчёркивается, что это уже четвёртый раз, когда Трампу приходится проходить через процедуру ареста, однако в предыдущих случаях бывшему президенту не нужно было вносить залог. Также суд не назначал запрет, который ограничивал бы использование им соцсетей.

Трамп заверил, что пойдёт под арест "с гордостью"

Трамп заверил, что пойдёт под арест "с гордостью"

Ранее Лайф писал, что Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон для сдачи властям. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия. По мнению бывшего президента США, ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 предъявленному обвинению. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.

Обложка ©

pixabay

Кузьма Спирин
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