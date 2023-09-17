Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 00:19

СМИ назвали причину, по которой США обречены на проигрыш в случае войны

Обозреватель Шейк: США проиграют в случае войны из-за дефицита боеприпасов

Соединённые Штаты Америки могут проиграть, если начнётся большая война. Причиной станет нехватка боеприпасов и оружия, а снаряды иссякнут уже через несколько недель, рассказала обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк.

"Наша страна вполне могла бы проиграть крупномасштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов, но не из-за помощи Украине. В крупном конфликте у США закончились бы боеприпасы через несколько недель, а вооружение из некоторых важнейших категорий — менее чем за неделю", — написала Шейк.

Она также считает, что США посылают Украине незначительное количество оружия в сравнении с необходимым, так как у Америки нет его в запасах. По словам обозревателя, Вашингтон в случае войны даже не может рассчитывать на программу ленд-лиза от союзников для отправки оружия Штатам. В качестве примера Шейк привела британскую армию, запасы которой настолько скудны, что случись крупная война, они иссякли бы за неделю.

США могут остаться без боеприпасов по вине Украины

США могут остаться без боеприпасов по вине Украины

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн возмутился тем, что власти Штатов снабжают Украину всё более опасным оружием.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров