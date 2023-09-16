В США возмутились передачей Украине всё более опасного оружия

Американские власти снабжают Украину всё более опасным оружием. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире ютуб-канала Community Church of Boston.

Он напомнил, что ранее президент Штатов Джо Байден заявлял о необходимости передать больше боеприпасов. По словам экс-аналитика ЦРУ, когда у США закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, Вашингтон решил отправить Киеву кассетные боеприпасы.

"А что происходит сейчас? Мы даём им снаряды с обеднённым ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" — сказал он.

По словам аналитика, западные СМИ лгут, поэтому американцы не знают, что на самом деле происходит на поле боя между РФ и Украиной. И поэтому жители США согласятся на всё, что предлагают власти.