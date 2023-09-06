Пентагон объявил о передаче ВСУ снарядов с обеднённым ураном и танков Abrams

США выделили Украине новый пакет помощи на 175 миллионов долларов, в который вошли снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Этот пакет включает дополнительное оборудование для сил противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые были обещаны [Киеву] ранее", — сообщает американское военное ведомство.