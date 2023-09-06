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Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 18:06
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Пентагон объявил о передаче ВСУ снарядов с обеднённым ураном и танков Abrams

США выделили Украине новый пакет помощи на 175 миллионов долларов, в который вошли снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Этот пакет включает дополнительное оборудование для сил противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые были обещаны [Киеву] ранее", — сообщает американское военное ведомство.

Политолог назвал планы США передать Киеву урановые снаряды международным терроризмом
Политолог назвал планы США передать Киеву урановые снаряды международным терроризмом

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина станет непригодной для жизни в случае активного использования снарядов с обеднённым ураном. По её словам, заражение почвы уже происходит и это активно фиксируется.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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