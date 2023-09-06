Пентагон объявил о передаче ВСУ снарядов с обеднённым ураном и танков Abrams
США выделили Украине новый пакет помощи на 175 миллионов долларов, в который вошли снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
"Этот пакет включает дополнительное оборудование для сил противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые были обещаны [Киеву] ранее", — сообщает американское военное ведомство.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина станет непригодной для жизни в случае активного использования снарядов с обеднённым ураном. По её словам, заражение почвы уже происходит и это активно фиксируется.
ТАСС / Zuma