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25 августа, 02:55

Захарова заявила, что боеприпасы с ураном делают из Украины "мёртвую землю"

Захарова: Боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни землю

Поставки западных стран боеприпасов с обеднённым ураном на Украину делают украинскую землю непригодной для жизни из-за опасного радиационного заражения почв. Об этом в статье на сайте kp.ru написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обеднённым ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", — заявила дипломат.

Она напомнила, что в мае этого года в Хмельницкой области Украины уже наблюдался значительный всплеск радиационного фона. Официальный представитель МИД РФ отметила, что последствия применения снарядов с обеднённым ураном могут коснуться соседней Польши, в которой в это же время также был зафиксирован выброс радиоактивных веществ.

"Причина, вероятно, — та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обеднённым ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", — заявила Мария Захарова.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право ответного применения боеприпасов с обеднённым ураном. При этом глава государства отметил, что действовать в этом контексте на упреждение нет необходимости.

Обложка ©

t.me / МИД РФ

Кузьма Спирин
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