Поставки западных стран боеприпасов с обеднённым ураном на Украину делают украинскую землю непригодной для жизни из-за опасного радиационного заражения почв. Об этом в статье на сайте kp.ru написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обеднённым ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", — заявила дипломат.

Она напомнила, что в мае этого года в Хмельницкой области Украины уже наблюдался значительный всплеск радиационного фона. Официальный представитель МИД РФ отметила, что последствия применения снарядов с обеднённым ураном могут коснуться соседней Польши, в которой в это же время также был зафиксирован выброс радиоактивных веществ.

"Причина, вероятно, — та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обеднённым ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", — заявила Мария Захарова.